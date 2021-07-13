Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 CONCACAF Gold Cup Geniş Özet
01:00 Maç Saati
01:30 Jamaika - Surinam
03:30 Maç Saati
04:00 Kosta Rika - Guadeloupe
06:00 Süper Lig Maç Özetleri
06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:00 Maç Saati
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
17:00 Gamer
18:00 Süper Lig Sezonun Altın 11'i
18:15 21 Takım 21 Gol
18:30 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol
19:00 Süper Lig 2021-2022 Sezonu Fikstür
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:30 Sezonun Golleri: Fenerbahçe
23:00 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika