Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 İyi Oyun
03:45 Fulya ile Umudun Olsun
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Aşk Oluversin Gari
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sağlık Oluversin Gari
23:15 Sağlık Oluversin Gari
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika