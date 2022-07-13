13 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

13 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

13.07.2022 06:42
13 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

02:00 İH Konyaspor

04:00 Fta Antalyaspor - Dg Sivasspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Y. Kayserispor - A. Alanyaspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Göztepe - Kasimpaşa

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Sezonun 11'i

11:15 Sezonun En İyi Kalecileri

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Beşiktaş - Antalyaspor

13:30 Sezonun Golleri

14:00 İstanbulspor - Fenerbahçe

15:15 1 Yıldız 10 Gol

15:30 Sezonun Golleri

16:00 Trabzonspor - Samsunspor

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Ankaragücü - Siirt Spor

19:30 Sezonun Golleri

20:00 Süper Lig Sezonun 11'i

20:15 Sezonun En İyi Kalecileri

20:30 Süper Lig Haftanın Golleri

20:45 1. Lig Haftanın Golleri

21:00 Spor Turu

22:30 Trabzonspor - İstanbulspor

YORUMLAR
500
Kaynak: InterSinema.com

Trabzonspor, Antalyaspor, Fenerbahçe, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 13 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 06:49:35. #1.13#
SON DAKİKA: 13 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement