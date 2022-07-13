Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Ağır Romantik
02:15 Ağır Romantik
03:45 Şef Kapımda
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 İyi Aile Çocuğu
23:30 Demet Akbağ ile Güldürme Beni
Son Dakika › TV › 13 Temmuz 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika