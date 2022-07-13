13 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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13 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

13.07.2022 06:42
13 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Günlüğü

02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme

03:15 Almanya - İspanya

05:00 Transfer Günlüğü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme

13:55 Spor Takvimi

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

18:55 İsveç - İsviçre

21:00 Gündem Futbol Transfer

21:55 Hollanda - Portekiz

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Kaynak: InterSinema.com

Portekiz, Almanya, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 13 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 13 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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