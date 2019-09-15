13 ülkeden 31 seçim komisyonu başkanı Ankara'da - YSK Başkanı Güven (2)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurumsal kapasitenin artırılması ile seçim süreçlerinin standart hale getirilmesi, modernizasyonu, seçimlere katılımın artırılması ve bunu yaparken de dış kaynaklara bağlı kalmadan kurumun kendi imkanlarının kullanılmasının başlıca hedefleri olduğunu bildirdi.

Güven, YSK'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Seçimlerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Şeffaflık ve Denetlenebilirlik" konulu uluslararası sempozyumun açılışında konuşma yaptı.

Sempozyumda 13 ülkeden 31 seçim komisyonu başkanı ile temsilcilerini misafir ettiklerini belirten Güven, seçim sistemlerinin bilişim altyapısıyla ilgili yeni uygulamaların, deneyimlerin ve stratejilerin üzerinde durulacağını kaydetti.

Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla seçim süreçlerinin iyileştirilmesi, kapasite ve seçimlere katılım oranlarının artırılması, siyasi partilerin ve vatandaşların denetimine açık, şeffaf seçimlerin yapılmasının mümkün olacağını vurgulayan Güven, şöyle devam etti:

"Bu amaçla dünyanın birçok ülkesinde seçim süreçlerinin bilişim teknolojileri kullanılarak, etkin, hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kurumsal kapasitenin artırılması ile seçim süreçlerinin standart hale getirilmesi, modernizasyonu, seçimlere katılımın arttırılması ve bunu yaparken de dış kaynaklara bağlı kalmadan kendi imkanlarımızın kullanılması kurumumuzun başlıca hedeflerindendir.

Türkiye'de 90'lı yıllarda başlayan seçim süreçlerinde bilişim teknolojileri kullanımı önce defterler üzerinde tutulan seçmen kayıtlarının elektronik ortama aktarılması ile başlamış, sonrasında seçmenin beyanına dayalı olarak seçim kurulları aracılığı ile güncellenen merkezi bir seçmen kütüğünün oluşturulması sağlanmıştır. Ülkemizin e-devlet stratejisi kapsamında 2005'te yerli ve milli imkanlarla seçim bilişim sistemi geliştirilmiş, 2008'de merkezi bir kimlik paylaşım sisteminin ve adres kayıt sisteminin ülke genelinde uygulanmaya başlaması ile otomatik olarak güncellenen bir seçmen kütüğü altyapısı oluşturulmuştur. Ayrıca tüm seçim iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi sağlanmıştır."

SEÇSİS ile 13 genel seçim yapıldı

Bilişim teknolojilerinin şeffaf ve denetlenebilir olması halinde daha anlamlı olacağını vurgulayan Güven, katılımcılara YSK ile diğer seçim kurullarının yapısı ve seçim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Seçim süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için 2007'de kullanılmaya başlanan Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) değinen Sadi Güven, Türkiye'deki seçim sistemi hakkında açıklamada bulundu.

Güven, SEÇSİS ile 2 cumhurbaşkanlığı seçimi, 5 milletvekili genel seçimi, 3 mahalli idareler genel seçimi ve 3 halk oylaması olmak üzere 13 genel seçim yapıldığını belirtti.

Bu seçimlerin SEÇSİS üzerinden şeffaf ve denetlenebilir olmakla beraber, güvenli, hızlı ve doğru sonuç alınarak başarılı bir şekilde yapıldığını bildiren Güven, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2014'ten itibaren, seçimlerde şeffaflığı ve denetlenebilirliliği artırmak adına sandık sonuç tutanakları, sayım döküm cetvelleri, il-ilçe birleştirme tutanakları ve denetim tutanakları kare kodlu olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda, seçim güvenliği açısından sandık kurulunca doldurulan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelleri ile il-ilçe birleştirme tutanakları, denetim tutanakları ilçe seçim kurullarınca taranıp resim formatında sisteme aktarılmaktadır. Sisteme aktarılan bu tutanaklar ve sandık sonuç bilgileri, talepleri halinde seçime katılan siyasi partilerle eş zamanlı olarak Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) aracılığıyla paylaşılarak denetimleri sağlanmaktadır."

1 milyonu aşkın tutanak partilerle paylaşıldı

YSK Başkanı Güven, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminde 1 milyon 129 bin 73, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde de 1 milyon 123 bin 742 tutanağın siyasi partiler ile paylaşıldığını belirtti.

Seçim süreçlerinde bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması sonucunda edinilen kazanımları da anlatan Güven, son yıllardaki seçimlerde, şeffaflığı ve denetlenebilirliği artırmak için hayata geçirilen yeni uygulamaları da aktardı.