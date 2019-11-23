Son Dakika Haberleri: "13. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi" Samsun'da başladı
Son Dakika Güncel '13. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi' Samsun'da başladı - Son Dakika

"13. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi" Samsun'da başladı

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Türk milletini Anadolu'dan söküp atma projesi olan Sevr, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele ile engellenmiştir.

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Türk milletini Anadolu'dan söküp atma projesi olan Sevr, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele ile engellenmiştir." dedi.

Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonunun (KARDEF) desteğiyle bu yıl 13'üncüsü Samsun'da düzenlenen Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi başladı.

Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk tarihinin hüzünlü olaylarından birinin mübadele günleri olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti döneminde Balkan Türklerinin çok büyük katkılar ve fedakarlıklar yaptığını ifade eden Kaymak, şöyle konuştu:

"Balkan Türkleri 20. yüzyılın başlarında çok ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Avrupalı devletlerin tahriki ile başlayan gayrimüslim isyanlar sonucunda Osmanlı Devleti, Balkan topraklarını kaybetmiştir. Türk milletini Anadolu'dan söküp atma projesi olan Sevr, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele ile engellenmiştir. Yaklaşık 5 asır süren Müslüman Türk varlığı Balkanlar'dan Anadolu'ya göç etmek mecburiyetinde kalmış, bu süreçte öldürülen ve göç etmek zorunda kalan ecdadımızın sayısı 5,5 milyon civarındadır."

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Adnan Sofuoğlu da Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle güçlü şekilde tarihi, kültürel ve insani bağları bulunduğunu anlattı.

Balkan ülkelerinde azınlık olarak soydaş ve akraba topluluklar bulunduğunu, diğer yanda ise Türkiye'de Balkan kökenli vatandaşların yaşadığını hatırlatan Sofuoğlu, "Balkanlar'da ortaya çıkanlar, yaşananlar Türkiye'yi yakından etkilemektedir. Bölgedeki kalıcı barış, istikrar ile ticaret, yatırımlar, ulaşım, siyasi ve sosyal etkileşim göz önüne alındığında Türkiye açısından önemlidir." dedi.

Kongrede, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemalettin Altınsoy, Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık ile eski MHP Samsun Milletvekili Hüseyin Edis de konuşma yaptı.

Balkanlar'ın tarihi ile ilgili sunumlarla devam eden kongre yarın sona erecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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