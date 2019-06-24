Son Dakika Haberleri: 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri
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13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri

44 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 5-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 5-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
TBF'den yapılan açıklamada, seminerin Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, ülke genelinde basketbolun sağlıklı bir şekilde yayılması ve gelişmesinde etkin rol oynayan antrenör, yönetici ve kondisyonerler başta olmak üzere tüm paydaşların daha donanımlı hale gelmesi amacıyla yola çıkan TBF'nin bu yıl da antrenörlere destek vererek önemli adımlar attığı kaydedildi.
13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde A Milli Erkek Milli Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Duska Ivanovic, Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, eski basketbolcu Duska Savanovic, NBA kondisyoneri Francesco Cuzzolin ve spor psikoloğu Arda Coşkun'un konuşmacı olarak yer alacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:10 Kaynak: AA
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