Son Dakika Haberleri: 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri
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13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri

30 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin ikinci günü tamamlandı.

13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin ikinci günü tamamlandı.
TBF'den yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seminerin ikinci gününde, TBF Eğitim Kurulu Üyesi Hakan Yavuz, Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök ve eski basketbolcu Dusko Savanovic'in eğitim verdiği belirtildi.
Seminerde katılımcıların, hücum sistemi, uzun oyuncu üzerinden setler ve yardımcı antrenörün rolleri üzerine eğitim aldıkları ifade edildi.
Organizasyon, yarın yapılacak eğitim toplantılarının ardından sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:30 Kaynak: AA
Türkiye Bisiklet Federasyonu, basketbol, Türkiye, Spor
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