Son Dakika Haberleri: 13. Uluslararası Dana Bayramı Festivali
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13. Uluslararası Dana Bayramı Festivali

3 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde belediye tarafından Ege Bölgesi'nde yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşlarının kültür ve geleneklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Dana Bayramı Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

13. Uluslararası Dana Bayramı Festivali, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde belediye tarafından Ege Bölgesi'nde yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşlarının kültür ve geleneklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Dana Bayramı Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.
Festival için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan Afro-Türkler, yöresel kıyafetleriyle cadde boyunca dans ederek yürüdü. Dana maskesi takan katılımcılar ilginç kostümleriyle dikkati çekti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve çok sayıda İzmirlinin yer aldığı kortejin yürüyüşü, Afro-Türk ritm ve dans grubunun coşkulu ezgileri ve danslarıyla sona erdi.
Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şakir Doğuluer, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, Soyer ve Batur'a destekleri ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Doğuluer, "Bizim için İzmir için ve Türkiye için önemli olan derneğimiz, uluslararası bir dernek oldu. Bundan sonra daha da büyüyecek, kültür olarak, tarih olarak geri dönecek." dedi.
Festival kapsamında konser veren Afro-Türk şarkıcı Melis Sökmen de İzmir'de bulunmaktan ve tarihlerinin bir parçası olan Dana Bayramı'nı kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Sökmen, "13'üncüsünü kutladığımız bayramımız daim olsun. Renklerin bir arada olması ülkemizi daha güçlü tutuyor." diye konuştu.
Sökmen'in yerli ve yabancı caz parçalarını seslendirdiği konserde Soyer ve Batur bir süre dans etti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:06 Kaynak: AA
Ege, İzmir, Konak, Kültür Sanat
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