13. Uluslararası Dünya İnançları Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında, "Vefa Vakti" temasıyla düzenlenen "13'üncü Uluslararası Dünya İnançları Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen yarışmada, "Vefa Vakti" ve "Dünya İnançları" kategorilerinde 20 ülkeden 418 fotoğrafçının 1533 fotoğrafı değerlendirildi.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salunu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, "Vefa Vakti" kategorisinde International Federation of Photographic Art (FIAP) Altın Madalya Ödülü'nün kazananı Oğuz İpçi ve Sille Sanat Sarayı Altın Madalya Ödülü'nün sahibi Arif Miletli oldu.

"Dünya İnançları" kategorisinde FIAP Altın Madalya Ödülü'nü Myanmar'dan Kyaw Kyaw Winn elde ederken, Sille Sanat Sarayı Altın Madalya Ödülü ise Ukrayna'dan Volkov Sergey'in oldu.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar ve Konya Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yaşar Sarıcan tarafından verildi.