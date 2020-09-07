13. Uluslararası Eğitim araştırmaları kongresi gerçekleşti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile HMKÜ Atatürk Konferans Salonunda Prof. Dr. Mehmet Turan ve Doç. Dr. Hakan Dedeoğlu eş başkanlığında gerçekleştirilen kongreye Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli, University of Complutense Madrid Prof. Dr. Gonzalo Jover Olmeda ve Avrupa Komisyonu Jean Monnet Profesörü & Londra Metropolitan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alistair Ross online konuşmacı olarak katıldılar.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen'in de katılımıyla gerçekleşen kongre açılışı; saygı duruşu, istiklal marşı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Turan'ın açılış konuşması ile başladı.

Ardından söz alan konuşmacı Prof. Dr. Demirli, Eğitimde Çeşitlilik ve Bütünleşme Bağlamında Türkiye Maarif Vakfı Faaliyetleri konulu yaptığı konuşmada, vakfın dünyadaki faaliyetleri ve eğitim metotları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Maarif Vakfı, TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016 yılında kurulduğunu, kar amacı gütmeyen bir eğitim vakıf olduğunu ve insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmeti verdiğini ifade eden Demirli, Türkiye'nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresi ve ülkemizin kültür ve medeniyet birikimini dünya kültürleri ile buluşturmayı amaçladığını belirtti.