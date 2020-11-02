13. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı - Son Dakika

13. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı

02.11.2020 12:31
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Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ülkenin enerji sektörüne yenilik getireceğini belirterek, "Sosyo ekonomik açıdan istihdam, temiz teknolojiler açısından ise düşük karbonlu enerji üretimi gerçekleşecek.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ülkenin enerji sektörüne yenilik getireceğini belirterek, "Sosyo ekonomik açıdan istihdam, temiz teknolojiler açısından ise düşük karbonlu enerji üretimi gerçekleşecek. Bu özellikler salgın sonrası iyileşme için gerekli itici güç olarak değerlendirilebilir." dedi.

Zoteeva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl dijital ortamda düzenlenen 13. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılış konuşmasında, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada projelerin yavaşladığını aktaran Zoteeva, "Akkuyu NGS'de Türk partnerlerimizin özverili desteği ve aldığımız salgın önlemleri sayesinde, projeye tüm hızla devam ediyoruz. Proje bittiğinde, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u bu tesisten karşılanabilecek. İstanbul gibi büyük bir metropolün enerji talebinin yüzde 90'ını karşılayacak düzeyde tesis inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zoteeva, projenin 4 ünitesinin de tamamlanmasıyla operasyona alınacak nükleer santralin, yıllık 40 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS, enerji sektörüne birçok yenilik ve fayda getirecek. Sosyo ekonomik açıdan istihdam, temiz teknolojiler açısından ise düşük karbonlu enerji üretimi gerçekleşecek. Bu özellikler salgın sonrası iyileşme için gerekli itici güç olarak değerlendirilebilir. Temiz teknolojilerin enerji üretiminde kullanımıyla Türkiye'nin uluslararası iklim ajandasında enerji sektörünün karbonsuzlaştırma amaçlarından biri daha yerine getirilmiş olacak. Ayrıca, sadece bir tesis inşa etmiyoruz, aynı zamanda 75 yıldır uzmanı olduğumuz nükleer endüstriyi en son teknolojilerin ışığında Türkiye'ye getirip sizinle paylaşıyoruz."

Akkuyu NGS'nin kurulumuna ilişkin hükümetler arası anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. İlk reaktörünün temeli 3 Nisan 2018'de atılan santral, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak.

"14. EIF Antalya'da olacak"

EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek ise gelecek yıl 14'üncüsü düzenlenecek fuarın Antalya'da yapılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Antalya, uluslararası ulaşım alanında bize kolaylık sağlayacak. Birçok ülkeden girişimci, sektör temsilcisi ve katılımcıyı ağırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dilek, 6 Kasım'a kadar sürecek EİF etkinliğinde, yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, petrol, doğal gaz ve nükleer enerjiden yeni nesil enerji teknolojilerine kadar birçok alanda oturumların yapılacağını sözlerine ekledi.

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 13. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı - Son Dakika Ekonomi


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