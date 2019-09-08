Son Dakika Haberleri: 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Kaan Kıran rüzgarı esti
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13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Kaan Kıran rüzgarı esti

16 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında sahne alan Kaan Kıran, Eskişehirli müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.

13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Kaan Kıran rüzgarı esti, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında sahne alan Kaan Kıran, Eskişehirli müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.


Tepebaşı Belediyesinin bu yıl 13.'sünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında düzenlenen konser programları hız kesmeden sürüyor. Ücretsiz olarak düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde bu kez sahneye Kaan Kıran çıktı. Konserde Türkçe rock ve pop müziğinin sevilen şarkılarının yanı sıra 90'lı yılların unutulmaz eserlerini seslendiren Kaan Kıran, Eskişehirlilere keyifli bir gece yaşattı. Sevilen şarkılara eşlik eden müzikseverler, konserin keyfini çıkardı. - ESKİŞEHİR

Bora Füzesi, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
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