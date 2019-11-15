Son Dakika Haberleri: 13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali başladı
Son Dakika Güncel 13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali başladı - Son Dakika

13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali başladı

6 saat önce

13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali, İspanyol flamenko dans sanatçısı Jesus Carmona'nın dansı gösterisiyle başladı.

13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali, İspanyol flamenko dans sanatçısı Jesus Carmona'nın dansı gösterisiyle başladı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle Flamenko Ankara Derneğince düzenlenen festivalin açılışı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla gerçekleşti.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Türkiye'de flamenko tutkusunun yıldan yıla arttığını, tüm sene boyunca sanatı tanıtmak için çalışan Flamenko Ankara Derneğinin bunda büyük katkısı olduğunu söyledi.

İspanyol flamenko dans sanatçısı Jesus Carmona da performansıyla sahne aldı.

Programa, Büyükelçi Juan Gonzalez-Barba'nın yanı sıra misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Festival, çeşitli etkinliklerle 28 Kasım'a kadar sürecek.

13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İspanya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 05:51:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]