Son Dakika Haberleri: 13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali başladı
Son Dakika Magazin 13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali başladı - Son Dakika Magazin

13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali başladı

6 saat önce

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle Flamenko Ankara Derneğince düzenlenen festivalin açılışı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla gerçekleşti.

13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali başladı, System.String[]

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle Flamenko Ankara Derneğince düzenlenen festivalin açılışı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla gerçekleşti.


İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Türkiye'de flamenko tutkusunun yıldan yıla arttığını, tüm sene boyunca sanatı tanıtmak için çalışan Flamenko Ankara Derneğinin bunda büyük katkısı olduğunu söyledi.


İspanyol flamenko dans sanatçısı Jesus Carmona da performansıyla sahne aldı. Programa, Büyükelçi Juan Gonzalez-Barba'nın yanı sıra misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Festival, çeşitli etkinliklerle 28 Kasım'a kadar sürecek.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:02 
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