Son Dakika Haberleri: 13. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı
Son Dakika Güncel Haber

13. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı

1 saat önce

Sivas Belediyesinin katkıları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle Sivas 13. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı düzenlendi.

13. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı, System.String[]

Sivas Belediyesinin katkıları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle Sivas 13. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı düzenlendi.

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneğince (SİFAHOD) Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda aşık katıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, İran, Doğu Türkistan'da gelen aşıkların birbirinden güzel eserler seslendirdiği programda coşku ve duygu dolu anlar yaşandı.

SİFAHOD Başkanı Ahmet Ayık, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek saz hediye etti.

Bilgin de yaptığı konuşmada, "Sizleri Sivas'ta ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Bilgin, misafirlere maket saz hediye etti.

Programı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile vatandaşlar izledi.

Aşıklar Bayramı, Doğu Türkistan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Alman vatandaşı terör suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alındı
ABD'de Oktoberfest etkinliğinde trafo patladı: 4 yaralı Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi ile ilgili ürküten açıklama: Büyük depremi öne çekti Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 11:45:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 13. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]