Sivas Belediyesinin katkıları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle Sivas 13. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı düzenlendi.

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneğince (SİFAHOD) Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda aşık katıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, İran, Doğu Türkistan'da gelen aşıkların birbirinden güzel eserler seslendirdiği programda coşku ve duygu dolu anlar yaşandı.

SİFAHOD Başkanı Ahmet Ayık, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek saz hediye etti.

Bilgin de yaptığı konuşmada, "Sizleri Sivas'ta ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Bilgin, misafirlere maket saz hediye etti.

Programı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile vatandaşlar izledi.