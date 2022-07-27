Dünyaca ünlü Carmen Operası'na yoğun ilgi - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Carmen Operası'na yoğun ilgi

27.07.2022 23:03
Dünyaca ünlü Carmen Operası'na yoğun ilgi

13. Uluslararası Opera Festivali kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Carmen" operası, Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

13. Uluslararası Opera Festivali kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Carmen" operası, Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Dünyaca ünlü 'Carmen' operasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra çok sayıda sanatsever izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Haliç Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde gösterimi yapılan 'Carmen' operasına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı gösterimde boş yer kalmazken bazı kişilerin gösteriyi ayakta takip ettiği görüldü. Fransız besteci Georges Bizet'nin imzasını taşıyan, Rumen mezzo-soprano Ramona Zaharia'nın "Carmen" rolü ile sahnede olduğu programda, "Don Jose"yi Efe Kışlalı, "Escamillo"yu ise Murat Güney seslendirdi.

Ayrıca "Micaela" rolünde Gülbin Günay, "Zuniga" rolünde Göktuğ Alpaşar, "Morales" rolünde Utku Bayburt, "Frasquita" rolünde Anna Sirel Etyemez, "Mercedes" rolünde Elif Tuba Tekışık, "Le Dancarie" rolünde Alp Köksal ve "Le Remendado" rolünde ise Onur Turan izleyicilerin karşısına çıktı.

Dünyanın seçkin opera eserlerinden biri olan ve dünya genelinde çok sahnelenen operaların başında gelen "Carmen", ünlü İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin prodüksiyonu ve Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisi ile sahnelendi.

(Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan/İHA)

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Kaynak: İHA

İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü Carmen Operası'na yoğun ilgi - Son Dakika

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