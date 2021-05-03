13'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

ADANA'da 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Talha Arslantaş (12), hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74169 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Sitedeki apartamının 13'üncü katında oturan Arslantaş ailesinin oğlu Talha, henüz bilinmeyen nedenle balkonda dengesini kaybedip, düştü. Durumu fark eden site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Talha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talha'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.