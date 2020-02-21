13'üncü Metin Altıok Şiir Ödülü'nün sahibi belli oldu - Son Dakika

Şair Metin Altıok'un anısına Kırmızı Kedi Yayınevi'nin düzenlediği Metin Altıok Şiir Ödülü'nün sahibi belli oldu.

Ali Cengizkan, Eray Canberk, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, Salih Bolat, Şükrü Erbaş ve Doğan Hızlan'dan oluşan seçici kurul, 20 Şubat tarihinde gerçekleştirdikleri toplantıda 'Öpülmemiş Şehla' adlı kitabıyla Hıdır Işık'ı ödüle değer gördü.

Jüri, gerekçeli kararında "Hıdır Işık'ın bireysel olanı toplumsal olanla ilişkilendirerek, ilginç ve özgün metaforlarla örülmüş imgesel bir dille aktaran, insani duyarlılıktan kaynaklanan acıları derinden hissettirerek bir direncin sesi haline getiren, politik olan ile lirik olanı ustaca bağdaştıran, böylece modern şiir geleneğimize eklemlenebilen bir ustalığa ulaşan şiirleri nedeniyle", Işık'ın 'Öpülmemiş Şehla' adlı kitabını ödüle değer gördüğünü açıkladı.

12'nci Metin Altıok Şiir Ödülü'ne değer görülen Şair Gökçenur Ç. ve 13'üncü Metin Altıok Şiir Ödülü'ne değer görülen Hıdır Işık'a ödülleri Şair Metin Altıok'un doğum günü olan 14 Mart tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.