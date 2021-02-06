Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar gereğince, 13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Aynı kararla 7 üniversitedeki 16 enstitü ve yüksekokul da kapatıldı.

Adıyaman Üniversitesi'nde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin adı "Ziraat Fakültesi"; Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı "Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi", Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin adı "Mühendislik Fakültesi" ve Trabzon Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı da "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi" olarak değiştirildi.

Boğaziçi Üniversite'nde kurulacak hukuk ve iletişim fakülteleri yeni açılacak birimler arasında yer alıyor.

Öğrenci Sendikası ise Boğaziçi Üniversitesi'ne kurulan iki yeni fakülteyle ilgili olarak, "Okulda aradığı akademik desteği bulamayan Melih Bulu, Cumhurbaşkanı'ndan ısmarlama Hukuk ve İletişim Fakültesi açtırarak kadro devşirip rektör olmaya çalışacak" yorumunu yaptı.

Ayrıca kararla birlikte Suriye'de de Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da kurulacak.

YÖK Anadolu Projesi tanıtılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Şubat'ta Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Anadolu Projesi tanıtmıştı.

YÖK'ün projenin amacı ve hedefleri için şu bilgiler yer alıyor:

"Yeni YÖK tarafından yükseköğretimimizde ilk kez uygulanacak olan "YÖK Anadolu Projesi", yeni kurulan veya gelişmekte olan 'genç üniversitelerin", belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversiteler tarafından desteklenmesi amacıyla, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş "kıdemli üniversiteler' ile eşleştirilmesini öngörmektedir."

Proje kapsamında genç ve kıdemli olarak belirlenen üniversiteler arasında "eşleştirme protokolleri" uygulanması hedefleniyor.