13 yaş altı badminton milli takımı, balkan şampiyonu

Bulgaristan'ın Perushtıca kentinde devam eden 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nın 2'nci gününde Badminton Milli Takımı, takım müsabakalarında şampiyon oldu.

6 ülkenin madalya yarışı verdiği şampiyonada Türkiye; sırasıyla Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar üç maçı da 5-0'la kazanarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 yenen Badminton Milli Takımı, finalde de Romanya'yı 3-1'le geçerek Balkan şampiyonu oldu.