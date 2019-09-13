13 yaş altı badminton milli takımı, balkan şampiyonu
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Bulgaristan'ın Perushtıca kentinde devam eden 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nın 2'nci gününde Badminton Milli Takımı, takım müsabakalarında şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:58 Kaynak: DHA
Bulgaristan'ın Perushtıca kentinde devam eden 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nın 2'nci gününde Badminton Milli Takımı, takım müsabakalarında şampiyon oldu.
6 ülkenin madalya yarışı verdiği şampiyonada Türkiye; sırasıyla Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar üç maçı da 5-0'la kazanarak yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 yenen Badminton Milli Takımı, finalde de Romanya'yı 3-1'le geçerek Balkan şampiyonu oldu.
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