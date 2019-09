13 yaş altı balkan badminton şampiyonası bulgaristan'da başlıyor

13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası, 5 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla 13-16 Eylül tarihinde Bulgaristan 'ın Perushtica kentinde yapılacak.4 gün sürecek olan 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Mehmet Can Töremiş, Emre Mutlu , Aleyna Korkut , Şevval Naz Işık, Ali Devran Açıksu, Yiğitcan Erol, Zeynep Berre Ocakoğlu, Mert Seven, Talya Gerçeker, Zülal Pekez, Elif Rabia Şimşek, Veysel Taşdemir, Feyzanur Lale ve Aysu Arslan Badminton Milli Takımı'nı temsil edecek.Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, badmintonda başarıların devamının gelmesi için altyapıdaki sporcuları küçük yaşlarda olimpiyatlara hazırlamaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:"13 Yaş badmintonda sporcunun sportif geleceğini yönlendirmesi için önemli bir yaş. Bu yüzden altyapı sporcularımızı her yaş grubu Türkiye şampiyonalarında müsabakalara katılmasını sağlıyoruz ki daha çok deneyim kazansınlar. Altyapı sporcularının uluslararası deneyim kazanmaları adına desteklerimiz devam edecek. 13 Yaş Badminton Milli Takımımıza ve antrenörlerine müsabakalarda başarılar diliyorum."

