13 Yaşında Dünya Birincisi Oldu
2 saat önce
– ANTALYA'NIN Serik İlçesi'nde düzenlenen 4. Dünya Başkanlık Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Nehir Geniş dünya birincisi olarak altın madalya almaya hak kazandı.
– ANTALYA'NIN Serik İlçesi'nde düzenlenen 4. Dünya Başkanlık Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Nehir Geniş dünya birincisi olarak altın madalya almaya hak kazandı. Belek
Turizm Merkezi'ndeki Maritim Pine Beach Otel'de düzenlenen 6.Uluslararası Taekwondo Turkish Open Şampiyonası'nda Yıldız Bayanlar 33 kiloda mücadele eden Nehir Geniş (13), finalde Türk rakibi Zeynep Duru Kaya'yı 27-7 yenerek Türkiye
'ye altın madalya kazandırdı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) sponsor olduğu milli tekvandocu Nehir Geniş, ikinci turda Özbekistanlı rakibi Marjona Primova'yı 14-12 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kazak rakibini 30-10 mağlup ederek finale katılmaya hak kazanan Nehir Geniş, finalde ise Türk rakibi Zeynep Duru Kaya karşısında galibiyet alarak altın madalyayı evine götürdü. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:36 Kaynak: DHA
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