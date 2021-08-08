13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı

Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı

Messi, Barcelona'ya veda etmeye dayanamadı. Star futbolcu konuşmasını yaparken sık sık ağlayıp duraksadı. Messi, kendisini toplayabildiği anlarda ise çok duygusal konuştu.

İşte Messi'nin veda sözleri:

"13 YAŞINDA GELDİM"

13 yaşında çok genç biri olarak buraya geldim ve 21 yıl sonra karım ve üç Katalan-Arjantinli çocuğumla ayrıldım. Birkaç yıl sonra buraya geri döneceğimizden şüphem yok. Burası bizim evimiz

"HOŞÇA KAL DEMEYİ HAYAL ETMEDİM"

Hoşçakal demedim çünkü bunu hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim.

"KÖTÜ HATIRALARIM DA VAR"

Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı.

"UMARIM BİR GÜN DÖNERİM"

Umarım bir gün dönebilirim ve Barcelona'nın dünyanın en iyi kulübü olmaya devam etmesi için çalışmaya devam edebilirim

"AYRILMAK İSTEMİŞTİM"

Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk