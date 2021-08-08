13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı

Messi, Barcelona'ya veda etmeye dayanamadı. Star futbolcu konuşmasını yaparken sık sık ağlayıp duraksadı. Messi, kendisini toplayabildiği anlarda ise çok duygusal konuştu.
İşte Messi'nin veda sözleri:
13 yaşında çok genç biri olarak buraya geldim ve 21 yıl sonra karım ve üç Katalan-Arjantinli çocuğumla ayrıldım. Birkaç yıl sonra buraya geri döneceğimizden şüphem yok. Burası bizim evimiz
Hoşçakal demedim çünkü bunu hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim.
Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı.
Umarım bir gün dönebilirim ve Barcelona'nın dünyanın en iyi kulübü olmaya devam etmesi için çalışmaya devam edebilirim
Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk
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