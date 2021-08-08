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13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı - Son Dakika

13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı

08.08.2021 13:17

Lionel Messi, yetiştiği ve efsanesi olduğu Barcelona'ya veda etti. Arjantinli star, konuşma yapmakta güçlük çekti. Messi, "Hiç elveda demeyeceğim. Bunu düşünmedim, hiç böyle hayal etmedim. Ayrılmaya hiç hazır değilim. Benim bütün hayatım burası, bütün evim burası. Üç çocuğum Katalan sayılır. Buraya geri döneceğimizden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Messi, Barcelona'ya veda etmeye dayanamadı. Star futbolcu konuşmasını yaparken sık sık ağlayıp duraksadı. Messi, kendisini toplayabildiği anlarda ise çok duygusal konuştu.

Hıçkıra hıçkıra ağladı! 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmasını çok zor yaptı

İşte Messi'nin veda sözleri:

"13 YAŞINDA GELDİM"

13 yaşında çok genç biri olarak buraya geldim ve 21 yıl sonra karım ve üç Katalan-Arjantinli çocuğumla ayrıldım. Birkaç yıl sonra buraya geri döneceğimizden şüphem yok. Burası bizim evimiz

"HOŞÇA KAL DEMEYİ HAYAL ETMEDİM"

Hoşçakal demedim çünkü bunu hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim.

"KÖTÜ HATIRALARIM DA VAR"

Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı.

"UMARIM BİR GÜN DÖNERİM"

Umarım bir gün dönebilirim ve Barcelona'nın dünyanın en iyi kulübü olmaya devam etmesi için çalışmaya devam edebilirim

"AYRILMAK İSTEMİŞTİM"

Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk

13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı

Barcelona, Star, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı - Son Dakika Spor


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