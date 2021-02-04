13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor - Son Dakika
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13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor

04.02.2021 08:07
13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor

13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor MERSİN'de 13 yaşındayken annesinden öğrendiği dokuma işini devam ettiren Ayşe Ardıç (70), bu geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor

MERSİN'de 13 yaşındayken annesinden öğrendiği dokuma işini devam ettiren Ayşe Ardıç (70), bu geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

Merkez Mezitli ilçesinin kırsal Kale Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Ardıç, 'tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan dokuma kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Bölgede gelenek olan dokumayı 13 yaşında annesinden öğrenen Ardıç, yarım asırdan fazladır geleneği sürdürüyor. Evinin bahçesinde kurduğu dokuma tezgahında ihtiyaçlarını karşılayan Ardıç, el emeği göz nuru ürünleri satarak ailesinin geçimini de katkı sağlıyor.

'ATALARIMIZ KENDİLERİ DİKER, KENDİLERİ GİYERDİ'Geçmişte atalarının kıyafetlerini dokuma tezgahında hazırladığını dile getiren Ayşe Ardıç, "Bu işi annemden öğrendim. Annem kurardı, ben dokurdum. Annem hayvanlara bakarken ben dokurdum. Zamanla işi öğrendim. Çocuklarımı dokumadan kazandığım parayla büyüttüm, evlendirdim. Bizim atalarımız hep dokuma yapmış. Kıyafetlerini kendileri dikmiş. Yeni nesil bunu fazla bilmiyor. Şu an dokuma yapan en yaşlı benim. Yeni nesil dokuma işini devam ettirsin istiyorum. Halı, sofra bezi, çeyizlik dikiyorum. Metresini 25 TL'ye satıyorum" dedi.

'EMEK İSTEYEN, SABIR İSTEYEN BİR İŞ'Ayşe Ardıç'ın gelini Melek Ardıç da dokuma kültürünün devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, "Dokuma işini ailem de yapardı. Ben de öğrendim eskiden yapardım ama köyde limon işi öne çıktığı için dokuma işine bakamıyoruz. Gelecek nesillerin dokuma işini devam ettirmesini isterim. Atalarımız dokuma tezgahında kendi giysilerini dikmiş. Şu an dokuma fabrikalarımız var ama bu geleneğin de devam etmesi lazım. Bu emek isteyen, sabır isteyen bir iş" diye konuştu.

Bu arada, Ardıç'a geçen günlerde Mersin'de geleneksel olarak dağıtılan Meslek Hizmet Ödülü verildi.

13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor
13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor
13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor
13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor
13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor
13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor
13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor
13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor
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Kaynak: DHA

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 yaşında öğrendiği dokuma geleneğini yarım asırdır devam ettiriyor - Son Dakika

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