13 yaşında, tarihi Türk dizilerini çizgi filme dönüştürüyor - Son Dakika

Sivas'ta yaşayan 13 yaşındaki Musap Yıldız, tarihi dizilerden esinlenerek ortaya çıkardığı animasyonlarla dikkat çekiyor.

Sivas kent merkezi, Aydoğan mahallesinde yaşayan 13 yaşındaki Musap Yıldız, Covid-19 sürecinde vaktinin büyük kısmını evinde geçirmek zorunda kalınca, resim çizme yeteneğini dijital ortama taşıdı. Yıldız, etkilendiği tarihi dizilerdeki karakterleri bilgisayar ortamında çizmeye başladı. Daha sonra bu çizimleri dizilerden aldığı seslerle birleştirerek ortaya animasyon filmler çıkardı. Yaptığı çalışmalarla ailesinden ve arkadaşlarından takdir toplayan Yıldız, yaptığı filmleri sosyal medyada paylaşmaya başladı. Yıldız'ın kısıtlı imkanlarla yaptığı çalışmalar sosyal medya üzerinden yüzlerce kişi tarafından severek izleniyor.

Musap Yıldız, diziden etkilendiği karakterleri animasyon haline getirdiğini belirterek, "5. sınıfta resim dersinde tarihle alakalı resim çiziyorduk, ben kayı obasını çiziyordum sürekli. Ardından çalışmalarımı geliştirdim ve dijital hale getirdim. Daha sonraysa çalışmalarımı hareketlendirerek animasyon haline getirdim. Covid-19 sürecinde 20 yaş altının sokağa çıkması yasaklanmıştı benimde evde canım sıkılıyordu, o yüzden bende animasyonlar yapmaya karar verdim. Dizide etkilendiğim bölümleri çizime dökerek animasyon haline getirdim. Covid-19 sürecini böyle değerlendirdim. Güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Çalışmalarımı sosyal medyada yayınlıyorum, güzel yorumlar alıyorum. Çizdiğim çizgi karakterleri, gerçek kişiye benzetiyorlar. Evde eski bir bilgisayarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 10 saniyelik bir animasyonu 3 saatte tamamlıyorum. 2 dakikalık bir animasyon 3-4 günümü alır" dedi.

Hakkı yıldız, oğlunun yaptığı çalışmaları severek izlediğini belirterek, "Oğlumun çalışmalarından çok memnunum, mutlu oluyorum. Severek izliyorum. Arkadaş ortamımda da izleyen arkadaşlar beğeniyorlar. Yaptığı karakterler gerçekten çok güzel. Konuşma şekilleri olsun, sesleri olsun. Gerçek karakterlere birebir benzetiyorum. Kendi odasında saatlerce uğraşıyor" dedi.

-İHA-