Son Dakika Haberleri: 13 Yaşında Turgutluspor'dan Fenerbahçe'ye Gitti

13 Yaşında Turgutluspor'dan Fenerbahçe'ye Gitti

40 dakika önce

Turgutluspor altyapı oyuncularından Ali Efe Katırcı, Fenerbahçe altyapısına transfer olarak Turgutlu'nun gururu oldu.

13 Yaşında Turgutluspor'dan Fenerbahçe'ye Gitti, System.String[]


Turgutluspor altyapı oyuncularından Ali Efe Katırcı, Fenerbahçe altyapısına transfer olarak Turgutlu'nun gururu oldu. 

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen Fenerbahçeli altyapı antrenörlerinin dikkatini çeken Ali Efe, bu transferle ailesine de büyük gurur yaşattı. Genç yıldız adayı, annesi Fatma Katırcı ve babası İbrahim Katıcı ile birlikte Turgutluspor Tesisleri'nde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Kulüp Başkanı Hakan Sezer tarafından ağırlandı. 

Tebrik ettiği Ali Efe'ye yeni kulübünde başarı dileyen Belediye Başkanı Şirin, "Ali Efe hepimizin gurur kaynağı olurken, ayrıca arkadaşlarını da iyi bir örnek teşkil etti. Turgutlu'yu Fenerbahçe gibi bir kulüpte başarıyla temsil edeceğine gönülden inanıyorum. Ailesini de kutluyorum. Çok başarılı bir evlat yetiştirmişler" dedi. 

Ali Efe Katırcı da kendisini yetiştiren antrenörlerine ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ederek, Fenerbaçe'de başarılı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

 

- Turgutlu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:44 Kaynak: DHA

Ali Efe, Turgutlu, Turgutluspor, Fenerbahçe, Spor
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