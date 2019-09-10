13 yaşındaki ali, yolda bulduğu telefonu polise teslim etti
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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Ali Satık (13), yolda bulduğu cep telefonunu polise teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:13 Kaynak: DHA
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Ali Satık (13), yolda bulduğu cep telefonunu polise teslim etti.
Genç ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ali Satık, okula gitmek için yürüdüğü Şehit Ahmet Boz Caddesi'nde cep telefonu buldu. Ali Satık, çalışır haldeki cep telefonunu ilçe emniyet müdürlüğüne giderek polise teslim etti. Polis, yaptığı çalışma sonunda telefonun sahibini buldu.
Polis, Satık'ı yaptığı örnek davranıştan dolayı tebrik edip, satranç takımı hediye etti.
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