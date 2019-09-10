Son Dakika Haberleri: 13 yaşındaki ali, yolda bulduğu telefonu polise teslim etti
Son Dakika Güncel Haber

13 yaşındaki ali, yolda bulduğu telefonu polise teslim etti

10 dakika önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Ali Satık (13), yolda bulduğu cep telefonunu polise teslim etti.

13 yaşındaki ali, yolda bulduğu telefonu polise teslim etti, System.String[]

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Ali Satık (13), yolda bulduğu cep telefonunu polise teslim etti.

Genç ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ali Satık, okula gitmek için yürüdüğü Şehit Ahmet Boz Caddesi'nde cep telefonu buldu. Ali Satık, çalışır haldeki cep telefonunu ilçe emniyet müdürlüğüne giderek polise teslim etti. Polis, yaptığı çalışma sonunda telefonun sahibini buldu.

Polis, Satık'ı yaptığı örnek davranıştan dolayı tebrik edip, satranç takımı hediye etti.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (1)
Turist sandığı kişilere yardım etmeye çalışırken parasını çaldırmış Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı saldırganın yakalanma anı kamerada! İranlı şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle yaptığı dolandırıcılık kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:23:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 13 yaşındaki ali, yolda bulduğu telefonu polise teslim etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]