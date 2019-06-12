Son Dakika Haberleri: 13 yaşındaki Anıl asılı bulundu, polis 'oyun kazası' dedi
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13 yaşındaki Anıl asılı bulundu, polis 'oyun kazası' dedi

3 saat önce

ALMANYA'nın Saarbrücken Eyaleti sınırları içinde kalan Schmelz'deki okulun spor salonuna futbol oynamaya giden 13 yaşındaki Anıl Tekçe, asılı halde bulundu.

13 yaşındaki Anıl asılı bulundu, polis 'oyun kazası' dedi, System.String[]
ALMANYA'nın Saarbrücken Eyaleti sınırları içinde kalan Schmelz'deki okulun spor salonuna futbol oynamaya giden 13 yaşındaki Anıl Tekçe, asılı halde bulundu. Tesadüfen bulunan küçük çocuğun yardımına önce çevredekiler koştu. İpten aldıkları Anıl'a ilk müdahaleyi de yine yardımına koşanlar yaptı. Daha sonra gelen doktorların müdahalesiyle küçük çocuk hayata döndürüldü. Yoğun bakımdaki küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

AİLE İNTİHARA İNANMIYOR

Önce Anıl'ın intihar etmek istediği ileri sürüldü. Ancak aile ve çocuk intiharları uzmanları intihar olamayacağını söyledi. Soruşturma sonucunu açıklayan polis, Anıl'ın intihar etmediğini, oyun oynadığı sırada kaza meydana geldiğini duyurdu. Polis Sözcüsü Georg Himbert "Soruşturma sonucuna göre oyun oynarken bir kaza meydana geliyor. Çocuk çatıya tırmanırken kendisini boğuyor" dedi.

Anıl'ın amcası Orhan Tekçe, "Biz gittiğimizde ambulans ve helikopter oradaydı. Orada acı gerçeği öğrendik. Anıl mutlu ve sağlıklı bir çocuktu. O kendisini düğümlü bir iple asmaz. Hayatında böyle bir düğüm bile atmamıştır. Umudumuz iyileşmesi. Ama doktorlar çok umutlu konuşmuyor" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:03 
Futbol, Polis, Güncel
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