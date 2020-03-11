13 yaşındaki Bulut, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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13 yaşındaki Bulut, yaşam savaşını kaybetti

7 saat önce

İstanbul'da bisikletiyle yüksekten düşerek ağır yaralanan 13 yaşındaki Bulut Kabacı 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

13 yaşındaki Bulut, yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

İstanbul'da bisikletiyle yüksekten düşerek ağır yaralanan 13 yaşındaki Bulut Kabacı 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.


İstanbul'da yaşayan aslen Filyos beldesinden olan Kemal Kabacı'nın 13 yaşındaki oğlu Bulut Kabacı, bugün hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Bulut Kabacı, geçen hafta İstanbul Avcılar sahilinde bulunan 'Bisiklet Akrobasi Tesisi'nde bisikletiyle yüksekten düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 1 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Tüm müdahalelere rağmen Bulut Kabacı genç yaşında hayata tutunamadı. - ZONGULDAK

İstanbul, Filyos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
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