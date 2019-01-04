Son Dakika Haberleri: 13 Yaşındaki Çocuğa Ana Yolda Otomobil Çarptı

13 Yaşındaki Çocuğa Ana Yolda Otomobil Çarptı

1 saat önce

13 yaşındaki çocuğa ana yolda otomobil çarptıBURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yolda yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarptı.

13 yaşındaki çocuğa ana yolda otomobil çarptı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yolda yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesinin gözü önünde yaşanan trafik kazasında oğluna araba çarptığını gören anne ise gözyaşlarına boğuldu.
Alınan bilgiye göre, kaza saat 10.30 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa karayolu Turist yolu Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli olduğu belirlenen Talha Al Abdalla isimli bir çocuk annesi ve diğer aile fertleriyle birlikte Kaynarca Caddesi karşısında ana yoldan karşıya geçmek istedi. Orta refüjden aniden yola fırladığı iddia edilen çocuğa bu esnada Yalova istikametinden gelen Semih Y. idaresindeki 16 VV 939 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan çocuk yaralandı. Yaralı Suriyeli çocuğa ilk müdahale çevreden gelen vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Taha Al Abdalla burada tedavi altına alındı. Oğluna gözlerinin önünde otomobil çarpan Suriyeli anne ise uzun süre gözyaşı döktü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:03 Kaynak: İHA

Anne, Bursa, Orhangazi, 3. Sayfa
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