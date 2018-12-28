Son Dakika Haberleri: 13 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismara 10 Yıl Hapis

13 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismara 10 Yıl Hapis

43 dakika önce

ESKİŞEHİR'de A.A. (13) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Seydi Bayraklı (26), yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismara 10 Yıl Hapis, System.String[]
ESKİŞEHİR'de A.A. (13) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Seydi Bayraklı (26), yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen Eylül ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Seydi Bayraklı evinin bahçesinde A.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Çocuğun olayı anlattığı ailesi, Bayraklı hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Seydi Bayraklı, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Seydi Bayraklı, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:41 Kaynak: DHA

Eskişehir, Bayraklı, Güncel
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