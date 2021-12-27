13 yaşındaki çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza - Son Dakika

Pamukkale ilçesinde Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İran uyruklu Amın Mohammad Hosseın'in (24) tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeği, yoldan geçen İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye (13) saldırdı. Köpek, küçük çocuğu sağ bacağından ısırdı. Yaralanan Jafeti, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan köpeğin sahibi Hosseın, alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Küçük çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı belirtildi.

12 BİN LİRA PARA CEZASI

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından köpeğin sahibi Hosseın'e 12 bin lira idari para cezası kesildi. Köpeğin ise bir süre Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'nde tutulacağı da belirtildi.