13 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı - Son Dakika

13 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı

KÜTAHYA'da, 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İ.G. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

KÜTAHYA'da, 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İ.G. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Meydan Mahallesi'nde cami bahçesinde oyun oynayan çocuğun yanına giden İ.G., bir süre sohbet ettikten sonra iddiaya göre tacizde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan İ.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Suçlamayı kabul etmeyen İ.G.'nin 'çocuğa cinsel taciz' suçundan sabıkası olduğu tespit edildi. Mağdur çocuğun da ifadesi emniyette alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., 'küçük yaşta çocuğa taciz' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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Meydan Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı - Son Dakika
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23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
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22:36
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
21:52
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21:32
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21:09
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
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