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13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder - Son Dakika

13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder

24.08.2021 16:21
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder, System.String[]

İzmit'te yaşayan anne P.A., 13 yaşındaki oğlunun gece geç saatlere kadar mesajlaşmasından şüphelenip telefonuna baktı. Telefonda uygunsuz mesaj ve içerikler gören anne çocuğuyla konuşup durumu anlamak istedi. Bunun üzerine çocuk, akrabası Ç.B.'nin kendisine, ''Annen banyoya girdiğinde telefon kameran ile onu çek, annenin iç çamaşırlarının resmini çek ve bana gönder'' diye mesajlar gönderdiğini ve ''Cinsel organını göster bakayım'' dediğini söyledi. Annenin şikayeti sonrası Ç.B. tutuklandı.

İzmit'te oturan P.A., 13 yaşındaki oğlu A.K.'nin gece geç saatlerde telefonu ile mesajlaşmasından şüphelendi.

OĞLUNUN TELEFONUNDA UYGUNSUZ İÇERİKLER GÖRDÜ

Okuma yazma bilmeyen anne P.A., cep telefonundaki uygunsuz fotoğrafları ve mesajları gördü. P.A., mesajları kardeşine göstererek okumasını istedi. Mesajlardaki uygunsuz içerikler olduğunu öğrenen P.A., oğluyla konuştu.

''ANNENİN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇEK VE BANA GÖNDER''

Bunun üzerine A.K. annesine, Ç.B.'nin kendisine, ''Annen banyoya girdiğinde telefon kameran ile onu çek ve bana gönder, Annenin iç çamaşırlarının resmini çek ve bana gönder'' şeklinde mesajlar attığı ve ''Cinsel organını göster bakayım'' diyerek sürekli olarak kendisini rahatsız ettiğini anlattı.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU, AKRABA TUTUKLANDI

P.A. oğlunu da yanına alarak emniyete gidip şikayetçi oldu. Anne ve oğlunun Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından Ç.B. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder - Son Dakika


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