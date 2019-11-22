Son Dakika Haberleri: 13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu madde içirdi
Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu madde içirdi - Son Dakika

13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu madde içirdi

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak ortasında fenalaşan çocuk hastaneye kaldırıldı.

13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu madde içirdi, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak ortasında fenalaşan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğa zorla uyuşturucu madde içirildiği ortaya çıktı.


Olay Keşan'ın Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayalıdere Sokak üzerinde rahatsızlanan bir çocuk 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınarak Keşan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan incelemelerde 13 yaşındaki S.G. isimli çocuğa "Şüpheli madde alımı" şeklinde adi rapor düzenlendi.


Suça sürüklenen çocuk S.G., Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadede olay günü C. isimli şahıs tarafından zorla uyuşturucu madde içirildiğini ve bu sebeple rahatsızlandığını beyan etti.


Konu üzerine hassasiyetle yaklaşılırken, yapılan araştırmalarda söz konusu C. isimli şahsın C.Ş. olduğu tespit edildi ve polis ekipleri tarafından yakalandı.


C.Ş.'nin yapılan GBT sorgulamasında hakkında 2 adet 'hırsızlık' suçundan yakalama emri bulunduğu anlaşılırken, şahıs gözaltına alındı ve ardından TCK 188/3 (Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ve yakalama emri ile ilgili olarak da hakkında soruşturma başlatıldı.


Yapılan soruşturmaların ardından küçük çocuğa zorla uyuşturucu madde içiren C.Ş. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - EDİRNE

Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu içiren adam tutuklandı
2 çocuk annesi kadın, işten çıkartılma sebebini öğrenince şoka uğradı Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:12:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu madde içirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]