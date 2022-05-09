13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı - Son Dakika
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13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı

09.05.2022 12:47

Beylikdüzü'nde,13 yaşındaki çocuğu başkomiser olduğunu söyleyerek kandıran hırsız, 'Adınız kuyumcu soygununa karıştı" diyerek çocuktan evdeki para ve ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 73 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalandı.

İ.U.O isimli şahıs cep telefonu ile aradığı 13 yaşındaki çocuğa kendini başkomiser olarak tanıttı. Sahte polis, çocuğa, 'Adınız şüpheli olarak kuyumcu soygununda geçiyor. Evdeki altın ve nakit paraları incelememiz için bize getirmeniz gerekli" dedi.

NAKİT VE ALTINLARI ALAN DOLANDIRICI KAYIPLARA KARIŞTI

Korkan çocuk, evde bulabildiği tüm altın ve nakit paraları, verilen adrese bıraktı. 28 bin TL, 5 bin 700 dolar ve altınları alan dolandırıcı ortadan kayboldu. Durumu öğrenen çocuğun ailesi, olayı polis ekiplerine bildirdi. Mağdurların ifadesinin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.

73 SAATLİK KAYIT İZLENDİ, PARA VE ZİYNET EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Konu hakkında ilçe genelinde çalışma başlatan polisler, 73 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. İ.U.O.'nun Ataşehir'de bir adreste saklandığını belirleyen Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenledi. Adreste bulunan şüpheli yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca ziynet eşyaları ve paraların büyük bir kısmı yapılan aramalar neticesinde bulunduktan sonra polis tarafından aileye geri iade edildi. İ.U.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Asayiş Büro, Beylikdüzü, Kuyumcu, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı - Son Dakika


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12:47 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı
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SON DAKİKA: 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı - Son Dakika
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