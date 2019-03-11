Son Dakika Haberleri: 13 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı

13 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı

40 dakika önce

İKİTELLİ'de babasının otomobiliyle yola çıkan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta araçlara daldı.

13 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı, System.String[]
İKİTELLİ'de babasının otomobiliyle yola çıkan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta araçlara daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken 10 araçta hasar oluştu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğlenden sonra İkitelli Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki çocuk, babasının otomobiliyle yanına arkadaşlarını da alarak yola çıktı. Çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sokakta vatandaşların arasına daldı. Sokak üzerindeki 4 kişiyi yaralayan otomobil, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 10 otomobilde hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerinde hızla ilerleyen otomobilin, park halindeki otomobile çarparak durduğu ve içindekilerin dışarı çıkarak kaçtıkları görülüyor. Ardından çevredekilerin koşturarak kaza yerine geldikleri görüntülere yansıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:01 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!

Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu Ezanın Islıklandığı İddialarının Ardından Bir Grup, Tekbir Getirerek Taksim'de Yürüdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 00:41:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 13 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]