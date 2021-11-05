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13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı - Son Dakika

13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı

05.11.2021 17:30

Manisa'da okul bahçesinde oyun oynarken aydınlatma direğine tutunan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yapılan soruşturmada çocuğun temas ettiği aydınlatma direğinin kaçak olduğu ortaya çıktı.

Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nun bahçesinde önceki gün arkadaşları ile oyun oynayan ortaokul öğrencisi Davut Süzer, saat 18.30 sıralarında bahçe duvarındaki demir korkuluklara tırmandı. Bu sırada Süzer, bahçenin dışında kalan demir aydınlatma direğine tutundu. Elektrik akımına kapılan Süzer, ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süzer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AYDINLANMA DİREĞİNİN KAÇAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, aydınlanma direğinin kaçak olduğu belirtildi. Okul yönetimi direğin kendileri ile ilgisini olmadığını söyledi.

13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı
13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı

Yeşilyurt, Jandarma, oyunlar, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı - Son Dakika
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