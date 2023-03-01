Bayrampaşa'da 15 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 15 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

01.03.2023 16:36

Bayrampaşa'da 15 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan 13 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı İstanbul Bayrampaşa'da 15 yaşındaki genç parkta kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Bayrampaşa'da 15 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan 13 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da 15 yaşındaki genç parkta kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 13 yaşındaki şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Olay, dün Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre arkadaş olan iki kişi parkta şakalaşmaya başladı. Şakalaşma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Ö.F.D., 13 yaşındaki H.B.'yi kavga ederken yere yatırdı. Bunun üzerine sinirlenen H.B. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Ö.F.D.'ye doğru salladı. Ö.F.D. göğsüne isabet eden bıçak yarasıyla bir anda yere yığıldı. 13 yaşındaki şüpheli H.B. ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ö.F.D.'yi ambulansla hastaneye götürdü. 15 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi H.B. ise bıçakladığı arkadaşının durumunu öğrenmeye geldiği hastanede polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"İçim parçalandı"

Olay hakkında konuşan Deniz Akova, "Sosyal medyadan gördüm arkadaşımın arkadaşı öldürülmüş. Bıçaklandığını duydum. Başsağlığı için arkadaşıma mesaj attım. Ölen çocuk 15 yaşındaymış. İçim parçalandı" dedi.

"Arkadaşları göğsünden vurulduğunu söylediler"

Yaşananları anlatan Kubilay Mehmet Yüksel, "Çocuklar buradaydı daha sonra polis arabası geldi. Çocuğun vurulduğu söylediler. Olayı ben görmedim. Söylenenleri duydum. Arkadaşları göğsünden vurulduğunu söylediler" dedi.

Kaynak: İHA
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Bayrampaşa, kavga, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da 15 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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