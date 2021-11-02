13 yaşındaki çocuk arkadaşıyla birlikte ticari taksiyle gezintiye çıktı - Son Dakika

Arnavutköy'de kaydedilen görüntüler izleyenleri korkuttu. Babasından habersiz şekilde taksiyi alan çocuk, arkadaşıyla birlikte site içerisinde tur attı. Bu anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

SİTE SAKİNLERİ KAYDETTİ

Hadımköy Mahallesi'nde bir sitede 13 yaşında olduğu öğrenilençocuk, babasının taksisinin anahtarını alarak site içerisinde arkadaşıyla gezdi. Durumu fark eden bir diğer site sakini ise cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetti.

BABAYA CEZA KESİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla taksi sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.