13 yaşındaki çocuk çakmak gazından öldü iddiası - Son Dakika

Samsun'da çakmak gazı çekip zehirlendiği iddia edilen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde yanında baygın halde bulunan 13 yaşındaki S.E., kaldırıldığı Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Evinde yanında çakmak gazı tüpü bulunduğu ileri sürülen S.E.'nin çakmak gazı çekerken öldürdü tahmin ediliyor. S.E.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN