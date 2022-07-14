13 yaşındaki çocuk ile 14 yaşındaki kız arkadaşı evden kaçarak kayıplara karıştı - Son Dakika
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13 yaşındaki çocuk ile 14 yaşındaki kız arkadaşı evden kaçarak kayıplara karıştı

14.07.2022 18:11
13 yaşındaki çocuk ile 14 yaşındaki kız arkadaşı evden kaçarak kayıplara karıştı

Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki A.E.P. ile 14 yaşındaki kız arkadaşı I.Y. ile beraber evden kaçtı. Emniyet güçleri, kent merkezinde kayıplara karışan çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'ın merkezine bağlı Kanlıca mahallesinde ikamet eden A.E.P. (13) isimli çocuk geçtiğimiz 12 Temmuz gecesi ailesi uyuduğu esnada evden kaçtı. Sabah olduğunda çocuklarının evde olmadığını gören aile üyeleri ise bir süre çevrede aradıktan sonra ardından polise başvurarak yardım istedi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme ve gelen başvuruları değerlendirmesi ile P.'nin arkadaşı I.Y. için de kayıp başvurusu yapıldığını belirledi. Ekipler ardından otogar, tren istasyonları başta olmak üzere kent merkezinde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

TELEFONLARINI EVDE BIRAKMIŞLAR

Çocukların evden giderken cep telefonlarını da evlerinde bıraktıkları anlaşıldı. Polis ekiplerinin kayıp çocukları bulmak için başlattıkları arama çalışması devam ederken, aile üyeleri ise sosyal medyadan çocukların bulunması için paylaşımlar yaparak vatandaşlardan yardım istiyor.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki çocuk ile 14 yaşındaki kız arkadaşı evden kaçarak kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 yaşındaki çocuk ile 14 yaşındaki kız arkadaşı evden kaçarak kayıplara karıştı - Son Dakika
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