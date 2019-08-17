13 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla ağır yaralandı
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 13 yaşındaki çocuk yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralandı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:32 Kaynak: İHA
'un Sungurlu
ilçesinde 13 yaşındaki çocuk yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralandı.
Olay Akçakent
Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallede düzenlenen düğününe katılan bazı kişiler tabancalarla havaya ateş açtı. Düğüne katılan Muhammed Efe Çolban'a, oyun oynadığı sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun isabet etti.
Maganda kurşunuyla ağır yaralanan talihsiz çocuk, önce Sungurlu Devlet Hastanesi
'ne, ardından da Çorum Hitit Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, magandayı bulmak için düğün kamerasındaki görüntüleri inceliyor. - ÇORUM
2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi Nefes borusuna yemek kaçan çocuk hayatını kaybetti Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik oldu Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı