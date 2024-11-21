13 yaşındaki çocuk meme coinle saniyeler içinde servet kazandı

Finans

ABD'de 13 yaşındaki bir çocuk canlı yayında ürettiği meme coin ile saniyeler içinde 53 bin dolar kazandı.

Meme coinlerin kolay kazanç sağlama potansiyeli ve spekülatif etkileri kripto varlık piyasalarında yeniden tartışma konusu oldu.

13 yaşındaki bir çocuğun canlı yayında ürettiği meme coinlerinin toplam değeri, kısa sürede 4 milyon dolara ulaştı. NTV'nin aktardığına göre, çocuğun bu coinden kazancı ise 53 bin dolar oldu.

Çocuğun coinleri elinde tutmuş olması halinde kazancının katlanacağı kaydedilirken, söz konusu olay kripto dünyasında dikkatli olunması gerektiği mesajını yatırımcılara bir kez daha hatırlattı.

MEME COİN NEDİR?

Yaratıcılıkla kripto para üretimini birleştiren meme coinler, genellikle mizah ya da popüler kültürden esinlenen dijital paralardır.

Spekülatif yapılarıyla dikkat çeken bu coinler, piyasada büyük dalgalanmalar meydana getirebilir ve bazı durumlarda oldukça yüksek miktarlarda kazanç sağlatabilirler.