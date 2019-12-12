13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu - Son Dakika

13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 13 yaşındaki çocuk okul yolunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 13 yaşındaki çocuk okul yolunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, evinden Yenişehir Ortaokuluna gitmek için çıkan Ferhat Şengil, okul yolunda hareketsiz bulununca durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Şengil'in boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve olay yerinde öldüğü belirlendi.

Şengil'in cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Cinayette kan davası ihtimali

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Silopi'de 22 Mart'ta aralarında husumet bulunan Şengil ve İsaoğlu aileleri arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu aynı aileden iki kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Cemal İsaoğlu (27) 25 Mart'ta emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü amacıyla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Hastane önüne gelen karşı taraftan 5 kişinin, ailelerinden iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle bıçaklı saldırısı sonucu İsaoğlu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çıkan arbedede bir polis memuru da yaralanmıştı.

13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu

Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:13 Kaynak: AA
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