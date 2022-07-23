13 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

13 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu

23.07.2022 16:45
13 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu

Rize'den Erzurum'un İspir ilçesine ailesiyle pikniğe gelen 13 yaşındaki Mustafa Yazıcı, serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti.

Rize'den Erzurum'un İspir ilçesine ailesiyle pikniğe gelen 13 yaşındaki Mustafa Yazıcı, serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti.

Olay İspir ilçesine bağlı Güllübağ Çoruh Vadisi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 13 yaşındaki Mustafa Yazıcı İstanbul'da yaşadığı ailesiyle birlikte tatil için dedesinin yanına Rize'ye gitti. Yazıcı ve akrabaları Rize'de hava şartlarının iyi olamamasından dolayı piknik için Erzurum'un İspir ilçesine geldiler. İspir'de kahvaltı yapıp, kaleyi ziyaret eden Yazıcı ve akrabaları daha sonra piknik yapmak için 8 kilometre uzaklıkta ki Güllübağ Çoruh Vadisi'ne gittiler.

Nehrin kenarında 5 ve 8 yaşındaki kardeşleriyle oturan Mustafa Yazıcı serinlemek için Çoruh Nehri'ne girdi. Nehirde akıntının fazla olmasından dolayı batmaya başlayan Yazıcı çırpınarak yardım istedi. 13 yaşındaki Mustafa'nın suda çırpındığını gören ailesi ve akrabaları suya atlayarak Mustafa'yı kurtarma çalıştı. Akıntının hızlı olmasından dolayı Mustafa'yı yakalayamayan akrabaları durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen çok sayıda ekip tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında kısa süre sonra Mustafa'nın cansız bedenine ulaştı. Çocuklarının cansız bedenini gören Yazıcı ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

13 yaşında ki çocuğun cansız bedeni İspir Devlet Hastanesi'nde kaldırılmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Piknik için Rize'den İspir'e geldiklerini ifade eden akraba Mustafa Balcılar, "Piknik yapıyorduk derenin kenarında. Serinlemek için suya girdi, derin yerine denk gelince çırpınmaya başladı. Suya giren akrabalar yakaladılar Mustafa'yı ama ellerinde tutamadılar. Kayıp gitti. Bir daha da Mustafa'yı göremedik" dedi. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Erzurum'un tarih, sanat ve kültürüne ışık tutan 'şehir arşivi' açıldı Erzurum'un tarih, sanat ve kültürüne ışık tutan 'şehir arşivi' açıldı Çaykur Rizespor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı Çaykur Rizespor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı
Kaynak: İHA

Mustafa Yazıcı, Erzurum, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti
16:31 Cinsel ilişki itiraflarıyla gündemi meşgul eden Nez, şimdi de erotik dansıyla öne çıktı
16:03 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor
16:02 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacının Türk askerleriyle ilgili anısı Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı
16:00 Türkiye'de köyün arkasındaki tüyler ürpertici videoyu çeken genç ilk kez konuştu: Kesinlikle montaj değil
15:47 Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı
15:31 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek açılışında hükümete yüklendi: Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz
15:29 Sakarya'daki ürkütücü köye giden gen kız, sabah uyandığında ayağına kına yakıldığını fark edince büyük panik yaşadı
15:27 Futbolcu Jose Sosa'nın eski eşi Caro Alurralde: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin
15:22 İran'da polisi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 16:45:40. #1.11#
SON DAKİKA: 13 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement