13 yaşındaki Hüseyin T, iddiaya göre, gece ailesinin evde yaktığı sobanın kovasını ısınmak için odasına koyduktan sonra uyudu. Sabah odaya giren yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulunan çocuk için sağlık ekibi çağırıldı.
Dedeosman Mahallesi'ndeki eve ihbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çocuğun karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği belirledi. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika