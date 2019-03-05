Son Dakika Haberleri: 13 Yaşındaki Çocuk Tabancayla Oynarken Ablasını Vurdu

13 Yaşındaki Çocuk Tabancayla Oynarken Ablasını Vurdu

16 dakika önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 13 yaşındaki H.F.K. babasının ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada, kazayla ablasını boynundan vurarak ağır yaraladı.

13 Yaşındaki Çocuk Tabancayla Oynarken Ablasını Vurdu, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 13 yaşındaki H.F.K. babasının ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada, kazayla ablasını boynundan vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Efendi Mahallesi 3905 Sokak üzerinde 6 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, orta okul öğrencisi H.F.K. adlı erkek çocuk,  babasının ruhsatsız olduğu öne sürülen tabancasıyla oynarken silahın kazayla ateş alması sonucu ablası 15 yaşındaki Firdevs K.'yı boynundan vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine fabrika işçisi baba Erkan K. (43) ve ev hanımı anne Sultan K. (40), odayı girdiklerinde kızlarını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Firdevs K.'ya isabet eden merminin boynundan girip çıktığını tespit etti. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Firdevs K.,  sağlık ekipleri tarafından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Erkan K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:29 Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel
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